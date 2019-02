C'è solo il Napoli, ma il Torino resiste: al San Paolo è 0-0 al 45esimo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Torino resiste, la gara è ancora ancorata sullo 0-0. Ma nel primo tempo del San Paolo, primo posticipo della 24esima giornata di Serie A, s'è vista in campo una differenza enorme tra il Napoli padrone di casa e i granata di Walter Mazzarri. La sfida al duplice fischio viaggia sul risultato i parità, ma anche andare negli spogliatoi in vantaggio di un solo gol sarebbe andato stretto ai ragazzi di Ancelotti. Che hanno attacco, costruito e concluso, ma non hanno sbloccato la partita, più per imprecisione dei suoi attaccanti che per meriti di un comunque positivo Sirigu.

Mazzarri al San Paolo ha schierato una formazione molto accorta, ha rinunciato a un secondo attaccante di ruolo al fianco di Belotti schierando Berenguer per dare maggiore copertura al centrocampo. Una scelta che fino a questo momento non ha prodotto grossi risultati, se non quello di lasciare troppo isolato il capitano. La scelta del Torino di pressare alti gli avversari non ha limitato le sortite offensive dei partenopei, che con facilità hanno superato la prima linea di pressione grazie alla qualità dei suoi centrocampisti e molte volte sono andati alla conclusione.

Quattro le palle gol che s'è divorato Arkadiusz Milik, due le occasioni da rete finite tra i piedi di Insigne. Sei occasioni limpide che hanno fatto da contraltare a un Torino che non ha mai tirato in porta, praticamente assente dalle parti di Ospina. Ma le occasioni da rete non riscrivono il punteggio e al duplice fischio al San Paolo è ancora 0-0.