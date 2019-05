C'è un'Inghilterra che sta uscendo dall'Europa e un'altra che la domina

© foto di Imago/Image Sport

L'Europa racchiusa in meno di 400 chilometri. E' la distanza che intercorre tra Londra e Liverpool, l'epicentro di un calcio europeo che si inchina ai piedi di Sua Maestà, la Premier League. Liverpool, Tottenham, Chelsea e Arsenal, tutte in finale per monopolizzare le due massime competizioni per club. Non si era mai verificato, nemmeno con le spagnole che pure in questi anni hanno dominato in modo pressoché incontrastato la scena europea. Nemmeno quando l'Italia era il centro del calcio Mondiale: nel 1998 Lazio e Inter arrivarono in finale di Coppa UEFA e la Juve in finale di Coppa dei Campioni contro il Real Madrid, tre su quattro.

Quest'anno lo spiegone di una Premier League troppo stancante, di una stagione che in Inghilterra non permette alle sue squadre di esprimersi al meglio in Europa non ha retto. Perché proprio la resistenza fisica ha fatto la differenza e, in questo senso, le vittorie di Liverpool e Tottenham sono paradigmatiche: conquistate in rimonta, conquistate nell'ultimo quarto del doppio confronto.

Nell'Europa calcistica in questa stagione c'è solo l'Inghilterra. Nei mesi in cui divampa la discussione su una Brexit, in cui c'è chi si pente di un voto andato in scena ormai tre anni fa e chi lo ribadisce con forza c'è un Inghilterra che non solo gioca in Europa, ma la trascina. Permettendosi di poter guardare tutti dall'alto verso il basso grazie a un en plein senza precedenti e alla Premier League. Il campionato più bello d'Europa, del mondo.