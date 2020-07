C'era rigore sul tocco di braccio di Pessina in area? Iachini: "In altri campi lo avrebbero dato..."

Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato così del rigore non assegnato ai viola dopo un tocco col braccio di Pessina in area nella ripresa della gara col Verona: "ll rigore? Diciamo che siamo stati sfortunati, ma di solito in altri campi quei rigori li danno. Sulla salvezza? Non facciamo calcoli, i ragazzi fino in fondo hanno dimostrato di essere attaccati alla maglia e sarebbe stata una sconfitta ingiusta. Siamo una delle squadre che ha tirato di più in porta", le sue parole a Radio Rai dopo l'1-1 coi gialloblù.