La macchina di Simone Inzaghi continua a funzionare alla perfezione, così Tare e Lotito non dovrebbero operare grossi cambiamenti in questa finestra di mercato. L'unico acquisto potrebbe essere quello di un terzino destro: Basta è fuori dal progetto e il rendimento di Marusic è calato rispetto alla scorsa stagione.

ACQUISTI

Davide Zappacosta non è più l'obiettivo numero uno della dirigenza laziale, che sta ancora tentando di convincere il club londinese a limare le richieste: i Blues chiedono il prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni, i capitolini cercano uno sconto e stanno sondando altri terreni: su tutti Ristovski dello Sporting Lisbona. Boyata può essere il sostituto di Wallace. Tare ha chiuso con il Bruges per l'attaccante Wesley, che però arriverà solo in estate. Il Milan ha bruciato i biancocelesti nella corsa a Tiago Djalò.

CESSIONI

Minala è tornato alla Salernitana, mentre il Venezia ha annunciato l'arrivo in prestito di Rossi. Caceres è ormai vicinissimo al Bologna, che ha battuto la concorrenza del Parma. Da monitorare anche la situazione di Milan Badelj: il regista croato, arrivato in estate, non ha trovato molto spazio e potrebbe decidere di cambiare aria già in questa finestra di mercato.