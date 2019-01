Caceres: "Juve nel mio cuore, porterò entusiasmo e darò il massimo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il nuovo difensore della Juventus Martin Caceres ha raccontato le sue sensazioni a JTV in vista della terza avventura in maglia bianconera: "Sono molto contento di ritrovare questo ambiente, è sempre stata casa mia. Quando ho ricevuto la proposta di tornare a vestire questa maglia ho ripensato agli anni trascorsi qui. Questa è stata la maglia del mio cuore. Non c'è due senza tre. Questa per altro è la seconda volta che arrivo a gennaio... Ogni volta che sono venuto ho segnato all'esordio, ed erano stati gol importanti. Speriamo che anche questa volta vada nello stesso modo. Per Ronaldo parla la carriera. Sta continuando a dimostrare anche qui, nel calcio italiano, che campione che è. Questa squadra, nonostante tutto quello che ha vinto, non vuole fermarsi. Ed è questa la sensazione che ho avuto anche seguendola dall'esterno, in questi due anni e mezzo. In difesa ho giocato in tutte le posizioni e questo è importante, perché essere un jolly può dare una mano alla squadra e al mister. Porterò l'entusiasmo con il quale torno dando il massimo e cercando ogni giorno di dimostrare che sono lo stesso giocatore di quando ero andato via". Lo riporta TuttoJuve.com.