Il Cagliari batte 2-0 la SPAL e sale al quinto posto in classifica: 14 punti in otto giornate per gli uomini di Rolando Maran. Si tratta del miglior avvio di stagione nell'era dei tre punti da parte della compagine sarda. In Serie A, soltanto il Cagliari di Scopigno (sia nella stagione '68/69 che in quella successiva) avrebbe fatto più punti (ricalcolando i risultati sulla base della regola dei tre punti per vittoria) nelle prime otto giornate. Inoltre, era dal 1979/1980 (allenatore Mario Tiddia) che il Cagliari non occupava una posizione così alta in classifica dopo otto giornate nel massimo campionato.