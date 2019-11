Cagliari, a Bergamo non c'è due senza tre?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due vittorie di misura negli ultimi due scontri all'Atleti Azzurri d'Italia. Un auspicio che i tanti tifosi del Cagliari sperano diventi realtà anche domani, quando i rossoblù faranno visita all'Atalanta di Gasperini, reduce dal pareggio di Napoli e, tra le mura amiche, dal roboante 7-1 inflitto all'Atalanta che è costato metà panchina a Tudor (l'altra è crollata dopo lo 0-4 contro una Roma in 10 uomini). Ma la squadra di Rolando Maran è imbattuta in trasferta in questo inizio di stagione, con due vittorie (Parma e Napoli) e altrettanti pareggi (Roma e Torino): un ruolino di tutto rispetto, che parla in totale di otto risultati utili consecutivi e 10 punti su 12 nelle ultime quattro gare. Contro il Bologna, poi, è tornato a segnare l'attacco: doppietta di Joao Pedro – in estate vicino proprio agli orobici, che poi fecero altre scelte – e Simeone, che però in carriera non hanno mai segnato all'Atalanta. Anche perché nell'undici titolare di oggi in pochi sono reduci dalle succitate due vittorie: Klavan, Faragò e Castro sono in ballottaggio per una maglia da titolare, in vari ruoli. L'estone dovrebbe essere confermato dopo l'ottima prestazione offerta contro il Bologna, anche per i problemi fisici di capitan Ceppitelli. Situazione simile a quella di Faragò, che potrebbe superare la concorrenza di Cacciatore per il ruolo di terzino destro, mentre il Pata dovrebbe sostituire l'acciaccato Nandez, alle prese con un problema al naso (come dimostrato da una storia Instagram delle ultime ore, con tanto di cerotto).

L'ATALANTA NON FA PAURA – Ma è proprio l'abbondanza a tranquillizzare Maran e i suoi, che anche contro il Bologna hanno dimostrato di avere una solidità mentale (e una rosa) davvero importante: gli investimenti di Giulini stanno pagando, da Nandez a Rog, passando per Simeone e i due prestiti eccellenti, ossia Olsen e, soprattutto, Nainggolan. L'ex Inter sta recuperando sempre più terreno anche sul piano della corsa, aggiunta al mix di grinta e tecnica che lo hanno reso celebre in tutta Italia. Grazie a questi fattori domani il Cagliari andrà a Bergamo per fare risultato, e non solo a parole: con il Torino si è visto che i rossoblù non hanno timore reverenziale nei confronti di nessuno, anche se l'Atalanta di Gasperini resta forse l'avversario più tosto in questo momento. Ma pure il più stimolante, perché in caso di risultato pieno...e chi lo ferma più, questo Cagliari?