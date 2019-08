Cagliari, adesso ci siamo: l'accordo per Defrel è vicino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gregoire Defrel, torna ad essere vicino al Cagliari. Resta ancora la distanza sulle modalità di pagamento (48 o 72 mesi) ma la sensazione che hanno entrambe le società adesso è positiva. Capitolo trasferimento: la formula sarà quella del prestito oneroso di 3 milioni per le casse della Roma . Come scrive Tuttosport, difficile che l'affare non si chiuda, regalando così a Maran un attaccante di spessore importante.