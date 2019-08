Cagliari, attesa per le condizioni di Cragno. Idea Stefano Sorrentino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari - sottolinea il Corriere dello Sport - sta aspettando per capire se intervenire anche sul mercato dei portieri, dopo l’infortunio che costringerà Alessio Cragno (25) a sottoporsi ad intervento chirurgico alla spalla. Tra una decina di giorni il ragazzo si sottoporrà a nuovi accertamenti diagnostici che potranno definire con maggior precisione i tempi di recupero. Se si dovesse procedere con un intervento chirurgico, ecco che l’idea di portare in Sardegna Stefano Sorrentino (40), svincolato, diventerebbe sempre più concreta. Il presidente Giulini, intanto, ha definito ieri gli ultimi dettagli con l’agente di Luca Pellegrini (20) che dalla Juve (è arrivato dalla Roma nell’operazione che ha portato nella capitale Spinazzola) tornerà in prestito in rossoblù.