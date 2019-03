© foto di Federico Gaetano

Valter Birsa, centrocampista del Cagliari, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro il Chievo, sua ex squadra, di stasera: "Ho sofferto molto per l’infortunio al braccio. Sono uscito nel momento in cui potevo dare un contributo alla squadra e alle aspettative dei tifosi. Adesso, il periodo buio è passato. Il Chievo? Sono pronto. Ho trascorso a Verona quattro anni e mezzo. Ho trovato tante persone per bene. Ora penso al Cagliari: ho rosicato tanto a stare fuori per l’infortunio. Chievo spacciato? Follia. Valgono più degli 11 punti in classifica, hanno qualità, non mollano. Ma anche a noi mancano diversi punti. Fuori facciamo un po’ fatica, adesso dobbiamo fare punti. Non parlerei di approccio sbagliato. Abbiamo pagato le assenze e trovato avversari che stavano meglio. Come si batte il Chievo? Facendo tutto al massimo e con la testa giusta fino al 95’. Abbiamo le qualità per metterli in difficoltà. Barella? Ha trovato il primo gol con l’Italia, gioca sempre da protagonista. È pronto al salto di qualità, può giocare ovunque, pure in Champions".