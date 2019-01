© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cagliari e Bologna continuano a lavorare a uno scambio che porti Diego Falcinelli alla corte dei sardi. Saltata l'idea di coinvolgere Farias, finito all'Empoli, secondo bolognanews.net i due club starebbero pensando a Luca Cigarini, richiesto da Mihajlovic, come contropartita tecnica per l'attaccante ex Fiorentina.