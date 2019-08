Cagliari, caccia all'attaccante: contatti anche per Ounas del Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Defrel e Simeone. Alla ricerca di un attaccante, il Cagliari ha alzato il pressing per arrivare ad Adam Ounas del Napoli e vuole sfruttare gli ottimi rapporti con gli azzurri per anticipare le concorrenti e assicurarsi il fresco vincitore della Coppa d'Africa. A riportarlo è Sky Sport.