© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marcello Carli, ds del Cagliari, intervistato da Gianlucadimarzio.com, ha parlato del tecnico Rolando Maran, fresco di rinnovo con il club sardo: "Aveva ancora un anno di contratto, ma è l’allenatore giusto per crescere. Pensiamo sia l’allenatore ideale per noi e per la nostra dimensione. È stata una decisione del presidente, un contratto di tre anni per dargli forza. Non abbiamo mai avuto nessun dubbio su di lui, anche perché quando abbiamo avuto delle oggettive difficoltà di organico sapevamo che non era sua la responsabilità. Per questo il rinnovo di contratto è stata una conseguenza logica nata per noi".