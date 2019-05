Cagliari, Castro: "Qui sto bene, i tifosi mi hanno sempre sostenuto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Cagliari, Lucas Castro, ha parlato durante la trasmissione radiofonica Il Cagliari in diretta. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club sardo: "Quando contro la Lazio ho cominciato il riscaldamento i tifosi hanno iniziato subito ad applaudirmi e ad incitarmi: è stato bellissimo. Sono contento, qui a Cagliari mi trovo bene, la gente mi ha apprezzato dal primo giorno".

Come vi state preparando per la sfida contro l'Udinese?

"Dobbiamo vincere, poi vedremo gli altri risultati. Non dipende solo da noi, ma chiudere al decimo posto sarebbe un bel traguardo".

Domani uscirà il suo primo cd.

"Ho scritto i pezzi nel periodo durante l'infortunio: una canzone, l’unica in italiano, parla proprio di quei giorni e dei tifosi del Cagliari".