Cagliari, Ceppitelli: "Alla Nazionale un pensiero si fa sempre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto sul palco del Premio USSI Sardegna, il capitano del Cagliari Luca Ceppitelli ha parlato così dell'inizio di stagione del Cagliari: "È stata una ottima campagna acquisti da parte della società, ci vogliamo migliorare e questa è la strada che volevamo percorrere. Nel calcio però non esiste la matematica, abbiamo avuto una falsa partenza ma vogliamo far inserire al meglio i nuovi. Per noi è un anno speciale, per me è un onore essere capitano della squadra del centenario, cercherò di trasmettere quello che ho imparato in questi anni, il Cagliari rappresenta un intero popolo. Nazionale? Un pensiero lo si fa sempre, è giusto farlo, perché deve essere l'obiettivo di ogni giocatore".