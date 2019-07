© foto di Federico Gaetano

Luca Ceppitelli, difensore del Cagliari, ha parlato a Sportitalia dal ritiro dei sardi: "Questo sarà un anno importante per noi e per la società, vogliamo disputare un campionato di livello. Barella potrebbe andare in una grande squadra e siamo felici per lui perché si è guadagnato qualsiasi cosa sul campo. La società lo sostituirà con qualcuno di altrettanto valore. Siamo tranquilli e lasciamo questo campo alla società, che farà un ottimo lavoro".