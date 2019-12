Cagliari, Cerri: "Il gol mi ha reso felice. Ho festeggiato con Nainggolan"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alberto Cerri è l'uomo del momento in casa Cagliari. Il suo gol al 96' contro la Sampdoria ha permesso alla squadra di Maran di conquistare tre punti importantissimi e di restare al quarto posto in classifica. L'attaccante ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Ho festeggiato con Nainggolan e alcuni amici: salsiccia e patatine, non ho dormito fino alle 5. Col presidente ci siamo abbracciati, è stato meraviglioso".

A gennaio stava pensando di andare via?

"Stavo valutando, ma non ho mollato e ora sono felice. Non è stato facile superare tanti episodi sfavorevoli. I 10 milioni pagati per il mio cartellino non hanno pesato. Non faccio io il mercato".