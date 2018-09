Cagliari, che succede? Senza gol da quasi quattro partite

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cinque punti nelle prime quattro partite, poi appena uno nelle successive tre sfide disputate. E’ evidente l’inversione di tendenza in casa Cagliari nelle ultime apparizioni, con la formazione di Maran capace di bloccare il Milan sul pari dopo la sosta ma di perdere poi contro Parma e Inter. Preoccupa, in casa rossoblu, proprio il rendimento in zona gol. La squadra sarda non va a segno proprio dalla sfida contro il diavolo: era il 16 settembre, al 4’ di gioco con João Pedro. Da lì in poi, 356’ senza fare gol. Un dato che va modificato al più presto, per evitare problemi di classifica. Già nel prossimo weekend contro il Bologna, in un vero e proprio scontro diretto, il Cagliari è chiamato a trovare la via del gol. Pavoletti, Sau, Farias e Joao Pedro devono cercare il giusto feeling con la porta avversaria.