Cagliari, chi in attacco senza Simeone? Di Francesco: "Pavoletti o Cerri, io ho già una mia idea"

Con Giovanni Simeone fermato dal coronavirus, il Cagliari dovrà cambiare centravanti nella sfida di domani contro lo Spezia. Chi giocherà al suo posto? E chi aiuterà la nuova prima punta rossoblù? Delle scelte in attacco ha parlato Eusebio Di Francesco in conferenza stampa: "Penso di averne fatto già tanti finora per mettere i calciatori a proprio agio. Sappiamo quanto abbiano lavorato Pavoletti e Cerri, sappiamo che avendo loro a disposizione avremo un'arma in più dal fondo. Il ballottaggio tra loro è giusto che ci sia, perché Alberto ha dimostrato di esserci: io una mia idea ce l'ho, ma non voglio dare vantaggi agli avversari".

