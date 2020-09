Cagliari, chiesto il rinnovo del prestito di Nainggolan. Ma l'Inter adesso deve monetizzare

Focus de La Gazzetta dello Sport sul futuro di Radja Nainggolan. Come sottolinea la rosea, il Cagliari avrebbe già chiesto all'Inter il rinnovo del prestito del centrocampista belga, ma i nerazzurri non hanno ancora deciso se privarsene e, in tal caso, sarebbero "obbligati" a monetizzare.

Il 32enne Nainggolan è stato acquistato per quasi 40 milioni di euro, ha un contratto in scadenza nel 2022 e questa potrebbe rappresentare quindi l'ultima finestra di mercato utile per riuscire a far rientrare almeno parzialmente l'importante investimento dell'estate 2018 fatto dalla 'Beneamata'.