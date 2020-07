Cagliari, contro il Lecce un Pereiro in più?

Il Cagliari che prepara la sfida di domani contro il Lecce ritrova Gaston Pereiro. L’ex Psv Eindhoven finora non ha lasciato il segno nella sua breve esperienza rossoblù e, proprio quando sembrava che potesse scattare il suo momento, è stato bloccato dall’infortunio muscolare patito a Verona e, soprattutto, dal grave lutto familiare che lo ha colpito. Smaltite le varie scorie, però, l’uruguaiano si candida per un finale di stagione da protagonista. Zenga ha più volte detto che lo vede come vice Nainggolan, ossia in grado di fare da collante tra centrocampo e attacco con licenza di svariare sul fronte offensivo. Nel 3-5-2 di Zenga, però, El Tonga potrebbe avere difficoltà a trovare spazio, tanto che più che un ruolo alla Nainggolan sarebbe più semplice vederlo al posto di Joao Pedro, che nelle ultime settimane ha arretrato il suo raggio d’azione.

Resta da capire se Zenga, pur non rinunciando alla difesa a tre, possa spingersi oltre in direzione di un 3-4-3 (già visto a Venezia) che valorizzerebbe certo la qualità di Pereiro, in attesa di una sua crescita anche dal punto di vista tattico, più in linea con la serie A italiana. Quel che non sembra in dubbio, tuttavia, è che Pereiro resta al centro del progetto del Cagliari futuro in vista della prossima stagione, quando l’uruguagio si candida a essere uno dei pilastri su cui costruire la squadra.