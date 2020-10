Cagliari, Di Francesco: "Con Nandez esterno maggiore equilibrio. Non torneremo al 4-3-3"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Bologna, il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, ha parlato anche di Nandez, schierato esterno nelle ultime uscite: "Come diceva Jovanotti, penso positivo: è giusto continuare così perché con Nandez abbiamo maggiore equilibrio in questo periodo. Con Nahitan c’è equilibrio nella fase difensiva, anche se magari in attacco perdiamo un pochino: ha corsa e contrasti, per ora non ripasseremo al 4-3-3".