Cagliari, Di Francesco critico con le nazionali: "Calendario inadeguato al momento"

vedi letture

Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida contro la Juventus, ha brevemente parlato anche a Sky Sport soffermandosi sui problemi per i giocatori rientrati dalle nazionali, in particolar modo Godin risultato positivo al Covid-19: "Non condivido il fatto delle 3 partite consecutive in nazionale in questo periodo. Al di là di Godin, tanti tornano tardi come Marin e Walukiewicz che sono rientrati dopo le 22 di ieri, così è difficile valutarli per metterli in campo. Penso poi alle squadre che giocano la Champions. Gli allenatori sono costretti a fare turnover, è inevitabile cambiare. Nel calcio ci sono tanti soldi, ma ci sono anche persone, uomini, che fanno fatica a sostenere tutti questi impegni. Questo calendario non è adeguato al momento".