Cagliari-Di Francesco, obiettivo prima vittoria allo Juventus Stadium

Mai un successo da quando è stato inaugurato, nel 2011: soltanto tre pareggi (tutti, curiosamente, per 1-1) e 4 reti segnate, a fronte di ben 20 subite. Non si può certo dire che la trasferta in casa della Juventus abbia portato bene al Cagliari, stando ai numeri: l'Allianz Stadium (nemmeno con il suo nome originario) non è mai stato violato dai rossoblù, che non vincono in trasferta contro i bianconeri dal lontano 31 gennaio 2009, quando la banda di Max Allegri – allora allenatore dei sardi – superò 2-3 Del Piero e compagni. Da allora la miseria di tre punti equamente divisi in altrettante gare, e ben poche soddisfazioni. La scorsa stagione, in verità, per il Cagliari i 3 punti sono arrivati contro la squadra di Sarri, ma alla Sardegna Arena e contro una "Vecchia Signora" con la testa alla Champions League. In trasferta il discorso è ben diverso, purtroppo per i rossoblù, che poco meno di un anno fa subirono un pesante 4-0 dai padroni di casa, grazie anche alla tripletta di Cristiano Ronaldo. Ma il Cagliari di oggi è un lontano parente di quello appena citato: l'arrivo in panchina di Eusebio Di Francesco ha cambiato tanti aspetti in casa rossoblù, e non solo per i protagonisti in campo come i nuovi Zappa, Marin, Ounas e Godin.

Il 4-2-3-1 con cui DiFra ha ridisegnato gli isolani sta dando i risultati sperati dal tecnico abruzzese, che nella sua carriera da allenatore non ha ancora trovato punti in casa della Juventus: quale occasione migliore di quella che arriverà sabato, per rompere questa tradizione tutt'altro che favorevole? La squadra allenata da Andrea Pirlo si trova ancora in una sorta di fase di rodaggio, dovuta al drastico cambio di progetto tattico dopo l'anno con Sarri in panchina e al mercato, con alcuni elementi che stanno trovando il proprio spazio (Morata, Chiesa, McKennie), senza contare il periodo vissuto con CR7 alle prese con il Covid. Invece il Cagliari sembra aver trovato una formula soddisfacente, soprattutto in avanti con la coppia Simeone-Joao Pedro in grado fin qui di segnare 10 reti. In attesa di valutare il rientro dei tanti nazionali su entrambi i fronti, a tre giorni di distanza dal match dell'Allianz Stadium è facile prevedere una gara spettacolare, con due squadre alla ricerca di punti e del bel gioco, in cui stimoli e obiettivi saranno fondamentali: per il Cagliari e il suo tecnico, che mai hanno vinto in quello stadio, sembra proprio la sfida perfetta per continuare a togliersi soddisfazioni in questo avvio di stagione.