© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cagliari in vantaggio dopo 17 minuti di gioco con Marko Rog. Splendida azione corale dei sardi, tutta di prima, sembra un flipper: Cigarini-Joao Pedro-Nainggolan-Rog con quest'ultimo che entra in area e supera di destro Dragowski. Primo gol in Serie A con i rossoblù per il croato.