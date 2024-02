Ufficiale Rog lascia il Cagliari e torna a casa: ha firmato con la Dinamo Zagabria. I dettagli

Marko Rog è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Dinamo Zagabria. Dopo sette anni e mezzo, il centrocampista è tornato nel club di cui è tifoso, lasciando il Cagliari con la formula del prestito fino al termine della stagione corrente. Il comunicato della società croata, riportato in parte di seguito, è davvero molto esaustivo e fa capire il significato di tale acquisto per la piazza:

"Lo ricordiamo per la grande energia e l'entusiasmo che trasmetteva ai compagni, lo ricordiamo anche come uno dei protagonisti della volata della Dinamo verso la Champions League, e nonostante non sia un classico attaccante, lo ricordiamo anche per i suoi calci di punizione [...] Marko Rog, è tornato questo lunedì al suo club preferito dopo una partita di sette e mezzo anno di assenza. Rog è arrivato dal Cagliari in Italia in prestito fino alla fine dell'anno solare. [...] La sua carriera è stata ostacolata dagli infortuni e crediamo che si riprenderà il prima possibile e tornerà ancora migliore, sempre più forte alla Dinamo. Caro Marko, bentornato nella tua casa blu!".