Poker del Cagliari, Joao Pedro. Sesto gol in campionato per il brasiliano, partita virualmente chiusa dopo nemmeno un'ora di gioco. Nainggolan in pressione su Caceres e Badelj si impossessa del pallone e lancia in profondità Joao Pedro. L'attaccante entra in area e conclude a rete, festeggiando nel migliore dei modi il rinnovo contrattuale. Cagliari-Fiorentina 4-0.