Cagliari-Fiorentina 5-2, i voti ai tecnici: Maran perfetto, Montella horror

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CAGLIARI-FIORENTINA 5-2 - 17' Rog, 26' Pisacane, 34' Simeone, 54' Joao Pedro, 65' Nainggolan, 75' e 87' Vlahovic

ROLANDO MARAN 9 - Azzecca ancora tutto. È bravissimo a tenere tutti sulla corda: ci vuole coraggio a lasciare fuori Oliva dopo la gran prova di sette giorni fa ma trova un Cigarini ispirato. La squadra gioca un calcio spettacolare, anche in un terreno di gioco pesante. La squadra viaggia sulle ali dell'entusiasmo e lui sa gestire il tutto.

VINCENZO MONTELLA 3 - La Fiorentina non scende in campo, travolta nei primi 45' e senza dare segni di reazione nella ripresa se non quando la partita è sul 5-0. Non trova il modo di porre rimedio al dominio totale, ma in particolar modo in mezzo al campo dei sardi.