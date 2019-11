Le pagelle del Cagliari - Nainggolan mostruoso, Rog in stato di grazia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CAGLIARI-FIORENTINA 5-2 - 17' Rog, 26' Pisacane, 34' Simeone, 54' Joao Pedro, 65' Nainggolan, 75' e 87' Vlahovic



Olsen 6.5 - Reattivo quando chiamato in causa ha il merito di non permettere mai alla Fiorentina di riaprire la partita.

Cacciatore 6.5 - Vince ancora il ballottaggio con Faragò ed è un ingranaggio funzionante di un meccanismo perfetto. La manovra lo vede spesso coinvolto e lui sbaglia pochissimo, avanzando spesso e volentieri.

Pisacane 7.5 - Impeccabile dietro, letale davanti. Segna il suo primo gol in questa stagione.

Klavan 7 - Ripaga la fiducia di Maran con un'altra prova maiuscola. Arriva per primo sul pallone, che sia aereo o rasoterra. Questo pomeriggio dà l'impressione di fare tutto con grande facilità.

Pellegrini 6.5 - Prospetto interessante per il calcio italiano. Come Cacciatore è parte attiva della fantastica manovra corale dei rossoblù.

Nandez 6.5 - Nel reparto di centrocampo oggi è quello che si nota di meno ma in verità il suo ruolo è importante. Vince i contrasti, ribalta la manovra, innesca i compagni di squadra. (Dall'83' Ragatzu sv).

Cigarini 7 - Prova eccellente in cabina di regia. Il gol dell'1-0 parte dai suoi piedi ed è sempre lui, su calcio d'angolo, a imbeccare Pisacane per il bis.

Rog 7.5 - È in palla e lo si capisce dai primi minuti. Prende palla e non c'è modo di togliergliela. È il finalizzatore della splendida azione corale del vantaggio, fa partire l'azione del 3-0.

Nainggolan 9 - Tre assist (stupendo il primo) e un gol capolavoro a premiarlo di una prova semplicemente perfetta. Il Ninja visto oggi è quello dei tempi migliori, da Champions League. (Dal 78' Castro sv).

Joao Pedro 7 - Il Cagliari di oggi sembra il Brasile ed essendo lui brasiliano è come un pesce nell'acqua. E vista la pioggia in Sardegna siamo in tema. C'è in occasione del primo gol, scherza la difesa viola e cala il poker festeggiando nel migliore dei modi il rinnovo contrattuale.

Simeone 7 - Uno dei peggiori giocatori della scorsa Serie A. Una delle più belle sorprese quest'anno. Per il "Cholito" era inevitabile il gol dell'ex, dopo averlo sfiorato dopo pochi minuti. Non esulta ma ne avrebbe ben donde per farlo. Manda in tilt Milenkovic. (Dal 74' Cerri sv).