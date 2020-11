Cagliari, Giulini chiude a Nainggolan: "Zero incassi, eviterei di fare voli pindarici"

vedi letture

Intervistato da Videolina Sport, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato così del momento vissuto dal club sardo: “È un progetto che ancora mi intriga, c'è tanto entusiasmo, abbiamo tanta qualità e presto capiremo dove possiamo arrivare. La difesa? Finalmente abbiamo due terzini affidabili e contro la Sampdoria si è vista maggiore solidità. Il mister si augura di arrivare nella parte sinistra della classifica e se lo augura anche la società. Il Cagliari vuole essere sempre propositivo, essere all'attacco, giocarsi la partita con tutti. La prossima sfida sarà quella contro la Juventus. Un banco di prova per capire dove possiamo arrivare”.

Sul mercato di gennaio, Giulini si mantiene cauto: "Un ritorno di Nainggolan a gennaio? Siamo di nuovo in lockdown, il pubblico non va allo stadio, le biglietterie sono chiuse e non abbiamo incassato un euro. Eviterei di fare voli pindarici e chiuderei qui il discorso per evitare che mi facciano ancora questa domanda”, ha concluso chiudendo al possibile ritorno del centrocampista ora all'Inter.