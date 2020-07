Cagliari, Giulini: "Festeggiamo i 40 punti. Vorremmo avere i tifosi almeno per la Juventus"

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, parla a Sky Sport dopo lo 0-0 in casa della Fiorentina: "Vengo a parlare qui perché lo faccio ogni volta che raggiungiamo 40 punti: faccio i complimenti alla squadra, perché facciamo i conti con assenze pesantissime. Giocando ogni tre giorni l'importanza dei cinque cambi è clamorosa, la Fiorentina ha potuto farli mentre noi andiamo avanti con gli stessi. Oltretutto la scorsa abbiamo giocato con l'Atalanta che ci ha spremuti. Stasera purtroppo non abbiamo vinto, è stata una partita disputata a viso aperto, ma comunque siamo contenti dei 40 punti".

Nainggolan rimane?

"Il primo regalo che vorrei fare ai tifosi è riaprire lo stadi, almeno in una parte percentuale. Già i giocatori sono spremuti, per i tifosi stessi sarebbe anche peggio proseguire senza pubblico, si rischia di farli disamorare. Ci piacerebbe averli almeno all'ultima con la Juventus per festeggiare il Centenario. Su Radja ancora non posso rispondere, dipende da dove riusciamo a posizionarci".