Cagliari, Giulini non si dà per vinto: "Mi piacerebbe tenere Nainggolan, ma decide l'Inter"

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha ammesso di sperare di poter tenere Radja Nainggolan in Sardegna anche nella prossima stagione nel corso dell'intervista concessa oggi a Sky Sport: "Non vi nego che mi piacerebbe vedere ancora Radja con la nostra maglia. Questa è una stagione un po’ mutilata, quando l’abbiamo preso l’idea era di tenerlo per una vera stagione e non per una strana come questa. Poi è chiaro che il cartellino non è nostro e che dipendiamo evidentemente da quelle che saranno le decisioni dell’Inter".