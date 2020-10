Cagliari, Giulini su Juve-Napoli: "Mi auguro che non ci siano state pressioni verso la Asl"

Juventus-Napoli ha fatto e farà discutere ancora per molte settimane e oggi arriva il commento in merito anche da parte del presidente del Cagliari Tommaso Giulini: "Mi auguro veramente che non ci siano state pressioni nei confronti della Asl come qualcuno ha ipotizzato. Il nostro non può diventare un campionato a comando a seconda delle regioni e delle Asl locali. Mi auguro che tutto ciò che è successo non sia stato fatto a comando. Altrimenti sarebbe disgustoso: ecco la parola che vi autorizzo a usare".