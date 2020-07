Cagliari, Giulini su Nainggolan: "Non so se resterà. Dipende anche dalla nostra classifica"

vedi letture

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, nel post gara della sfida contro la Fiorentina, ha parlato a Sky Sport affrontando anche l'argomento relativo alla permanenza o meno di Radja Nainggolan: "Il primo regalo che vorrei fare ai tifosi è riaprire lo stadio, almeno in una parte percentuale. Già i giocatori sono spremuti, per i tifosi stessi sarebbe anche peggio proseguire senza pubblico, si rischia di farli disamorare. Ci piacerebbe averli almeno all'ultima con la Juventus per festeggiare il Centenario. Su Radja ancora non posso rispondere, dipende da dove riusciamo a posizionarci".

Clicca qui per l'intervento completo.