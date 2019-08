Dal sito della Lega di Serie A arriva la numerazione ufficiale del Cagliari per la stagione 2019/2020. Nainggolan riprende la "sua" numero 4, mentre l'ex Napoli Rog la 6. Nandez approdato in Sardegna dal Boca Juniors ha scelto la 18. Eccoli in ordine numerico crescente:

1 Rafael

2 Pinna

3 Mattiello

4 Nainggolan

6 Rog

8 Cigarini

9 Cerri

10 João Pedro

12 Cacciatore

14 Birsa

15 Klavan

16 Bradaric

17 Oliva

18 Nàndez

19 Pisacane

20 Aresti

21 Ioniță

22 Lykogiannīs

23 Ceppitelli

24 Faragò

25 "Han" Kwang-Song

26 Ragatzu

27 Deiola

28 Cragno

29 Castro

30 Pavoletti

32 Despodov

33 Pellegrini

34 Ciocci

40 Walukiewicz

56 Romagna