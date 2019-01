Cagliari, il Boca pronto a cedere il 70% di Nandez per 18 milioni di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta Radio la Red, il Cagliari e il Boca sono ai dettagli per il trasferimento di Nahitan Nandez al club del presidente Giulini. Qualora si trovi l'accordo per le garanzie bancarie, verrà annunciato nelle prossime ore la vendita del 70% di Nandez (ovvero la percentuale di proprietà della società argentina), che ammonta a circa 20,5 milioni di dollari, poco meno di 18 milioni di euro.