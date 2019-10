Cagliari, il club corre fuori e dentro al campo: Cina e dossier stadio

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Cagliari corre, dentro e fuori al campo: il fatturato, al netto delle plusvalenze, è salito vertiginosamente nel giro di cinque anni: dai 42 milioni del 2013-14 ai 73 del 2018-19 secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport. La chiave di volta è stata ed è tutt'ora una forte identificazione con il territorio per rivalorizzare il brand: nuovo logo con i quattro mori in evidenza, store in centro città a due piani con calciobalilla e mega schermo per vedere le partite, ampliamento della linea di prodotti come diari e astucci per la scuola, aziende locali sponsor di ciascun team del settore giovanile.

Il progetto Cina - È stata avviata una collaborazione con la provincia di Xiapu: l’obiettivo è creare un’academy laggiù in una strategia di espansione del marchio Cagliari all’estero. L'obiettivo dei rossoblù è provare a inserirsi nei pertugi lasciati liberi dai colossi mondiali, sempre più attivi anche sul mercato asiatico.

Dossier stadio - Il prossimo step per la crescita del club però dovrà essere il nuovo stadio, da 25mila posti, estendibile fino a 30mila. Il club si aspetta ora l’ok rapido del Comune sul piano guida del quartiere Sant’Elia, dove sorgerà l’impianto, in modo da procedere alla progettazione definitiva. Ci vorranno almeno 3 anni e mezzo per avere lo stadio pronto.