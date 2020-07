Cagliari, il dg fa chiarezza sulle proroghe: "Seguite le disposizioni FIFA recepite da FIGC"

Il dg del Cagliari, Mario Passetti, a Sky Sport ha fatto chiarezza sulla questione delle proroghe dei contratti. “Abbiamo seguito le disposizioni FIFA recepite dalla FIGC, ovvero prorogare sino al 30 agosto tutti i contratti in essere senza andare a vedere remunerazioni o questioni simili. In realtà si è gestita una proroga tecnica con l'intenzione di pensare al futuro al termine del prossimo campionato, così come facciamo sempre con i giocatori in scadenza. Naturalmente chi ha il contratto in scadenza ha una sua storia".