Cagliari, il mercato ha definito una rosa incompleta

"Siamo un cantiere aperto e ho chiesto al mister di tenere duro per questi due mesi. Abbiamo affrontato tre squadre difficili, non siamo pronti per affrontare certi tipo di gare alla pari, lo saremo più avanti". Parole e musica di Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, a margine della presentazione alla stampa di Adam Ounas, ultimo acquisto dei Rossoblù sul mercato estivo. Il diesse ha risposto alle domande dei cronisti sul bilancio del calciomercato e ha confermato un aspetto: la squadra affidata a Di Francesco è incompleta. Per stessa ammissione di Carta, mancherebbe oltre a Radja Nainggolan – grande rimpianto di questa campagna acquisti – anche un terzino destro, possibilmente di esperienza, per far crescere l’ex Pescara Zappa senza troppi patemi. Così come è stato sottolineato l’eccessivo numero di esuberi in rosa, anche se in tempi di Covid l’abbondanza potrebbe rivelarsi molto utile, in caso di modifiche ad hoc del meccanismo che regola le liste.

In ogni caso, però, le dichiarazioni di Carta segnano il passo con i tempi: "I bilanci sono la priorità, la parte romantica non può essere preponderante: il Cagliari dovrà esistere anche tra 10 anni e in Serie A, senza conoscere categorie come la Lega Pro e la Serie D che non ci appartengono". Un discorso chiaro e un messaggio diretto ai tanti critici delle mosse del club rossoblù sul mercato, con il mancato ritorno di Nainggolan come principale capo d’accusa nei confronti di Giulini e Carta. La situazione vissuta dal Cagliari è simile a quella vissuta da altri club in era Covid, con pochi fondi spesi per nuovi acquisti e la gran parte investiti nel riscatto di vari elementi già presenti in rosa (Rog, Simeone). La priorità è il bilancio e lo sarà anche a gennaio, quando il mercato riaprirà e ci sarà il secondo assalto a Nainggolan e a Brian Rodriguez, operazione che Carta ha definito “non un rimpianto, ma un acquisto in stand-by”. Tenere botta fino a gennaio, insomma: questo è e sarà il leitmotiv rossoblù fino alla riapertura delle trattative, così da consegnare a Di Francesco – che nelle scorse settimane ha costantemente ripetuto di aspettarsi rinforzi di peso ed esperienza – una rosa finalmente completa.