Cagliari, il nuovo acquisto Zappa: "Mi ispiro a Maicon, sognavo di arrivare in un club così"

Il nuovo terzino del Cagliari Gabriele Zappa, ufficializzato quest'oggi, ha raccontato le sue prime impressioni ai canali ufficiali del club rossoblù: "Questa per me è una grandissima emozione, sognavo fin da bambino di raggiungere un club così prestigioso. Non è stato facile passare dalla Primavera alla Serie B a Pescara, è stato un grande salto ed è stata dura giocare le partite dei Play-Out con tante pressioni. Ora dovrò alzare ancora di più l'asticella per giocare in Serie A. Spero di scendere in campo il più possibile e dare il mio contributo alla mia nuova squadra, arrivo al Cagliari carichissimo e con tanta voglia di imparare e fare bene".

Quali sono le sue principali caratteristiche?

"Sono un terzino di spinta che lavora molto in fase offensiva. Il mio idolo da piccolo era Kakà, ma iniziando a giocare terzino lo è diventato poi Maicon".