Sfumato Todor Nedelev del Botev Plovdiv il Trabzonspor per rinforzare il proprio attacco ha deciso di puntare su un altro talento bulgaro. Si tratta, come rivela fotospor.com, di Kiril Despodov, classe ‘96, attualmente in forza allo Sturm Graz dove ha segnato sette reti, con altrettanti assist, in 13 presenze. Oltre al calciatore di proprietà del Cagliari il club turco avrebbe messo nel mirino altri due esterni d’attacco come Damian Kadzior, classe ‘92 della Dinamo Zagabria, e Nicolas Moumi Ngamaleu, classe ‘93 dello Young Boys.