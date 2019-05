Cagliari, in arrivo 33 milioni e due contropartite: Barella verso l'Inter

© foto di Federico Gaetano

Il primo acquisto per Antonio Conte e per la sua Inter si chiama Nicolò Barella. Per il Cagliari, spiega l'edizione odierna di Tuttosport, pronti 33 milioni di euro e due giocatori della Primavera. Nel ventaglio dei nomi ci sarebbero Merola, Pompetti, Gavioli e Colidio, difficile che l'Inter ceda Esposito per evitare uno Zaniolo-bis.