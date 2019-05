TMW - Inter, tentativo serio per Barella: 30 milioni più due giovani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter ha deciso di fare sul serio per Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari. Dopo l'affondo del Chelsea a gennaio, con il rifiuto del centrocampista perché intenzionato a rimanere in Italia, ora ci sono i nerazzurri in pole. Tanto che la proposta potrebbe non essere troppo distante, almeno dal punto di vista economico, dalle richieste di Giulini.

30 MILIONI, COLIDIO E GAVIOLI - I cinquanta milioni che vorrebbe il presidente isolano sono una pretesa alta, tanto che l'idea dell'Inter è quella di abbassare le richieste inserendo Facundo Colidio e Lorenzo Gavioli, rispettivamente centravanti e centrocampista della Primavera guidata da Armando Madonna. Quindi trenta milioni sul piatto, più l'argentino (valutato 10) e l'italiano (5), arrivando a 45 milioni totali. C'è ancora forbice ma il tentativo è serio.

CONTRATTO QUINQUENNALE - Barella poi andrebbe a firmare un contratto fino al 30 giugno 2024 a 2,5 milioni di euro a stagione. Lontani da quelli che avrebbe preso al Chelsea, a gennaio, comunque una buona base di partenza per chi ha 22 anni e una vita calcistica davanti. Su di lui continuano a esserci anche Napoli e Roma, con Juventus e Milan più defilate.