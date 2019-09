Cagliari-Inter, i voti ai tecnici - Maran, poco coraggio. Conferme per Conte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter, pur soffrendo, vince ancora: 2-1 il punteggio sul campo del Cagliari, con i nerazzurri che volano in testa alla classifica a punteggio pieno. Lautaro Martinez e Lukaku a segno per i nerazzurri, di Joao Pedro il gol del momentaneo pareggio del Cagliari.

ROLANDO MARAN 6 - Forse il tecnico del Cagliari avrebbe dovuto osare un po' di più lanciando dal primo minuto l'ultimo acquisto, il Cholito Simeone. L'ex viola però entra nella ripresa ed aiuta la squadra a salire. Bene tutta la mediana, da sottolineare le buone prestazioni di Nandez e Pellegrini sulle corsie esterne. Adesso, dopo due ko, il tecnico dei sardi avrà tempo per lavorare durante la sosta per sistemare alcune disattenzioni difensive.

Le pagelle del Cagliari



ANTONIO CONTE 6,5 - Squadra che vince non si cambia. E il risultato ha dato ragione al tecnico dei nerazzurri. Conferma la formazione che una settimana fa ha battuto il Lecce, con la coppia Lautaro-Lukaku davanti. Sensi, coperto da Brozovic e Vecino, è libero di dettare i tempi e attaccare lo spazio. Anche questa volta manda in campo Barella a gara in corso, con l'ex Cagliari che nel "suo" stadio dà il via all'azione che ha portato al rigore trasformato poi da Lukaku.