Le pagelle del Cagliari - Cerri sbaglia tutto, Joao Pedro come Pavoletti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Olsen 6 - Non ha particolari colpe sulle reti subite. Qualche buona parata, porta esperienza al reparto.

Pisacane5 - Stende Sensi in area e di fatto regala il rigore trasformato poi da Lukaku. (Dal 75' Castro S.V)

Ceppitelli 6 - Lukaku e Lautaro sono sicuramente due avversari ostici ed il difensore del Cagliari non sfigura, anzi.

Klavan 5,5 - Il più in difficoltà del reparto arretrato del Cagliari, soffre spesso e volentieri contro Lautaro Martinez.

Nández 6,5 - Fra i migliori del Cagliari, soprattutto nella ripresa. La giocata dalla quale nasce il gol di Sensi è da applausi. Nervoso nel finale, prende un giallo dopo un duro intervento su Politano.

Rog 6 - Normale amministrazione in mezzo al campo. Meglio nel primo tempo, cala nella ripresa paradossalmente quando crescono i suoi compagni di squadra.

Nainggolan 6,5 - Aveva una voglia matta di far vedere che in casa Inter hanno commesso un errore e si vede fin da subito, con una conclusione da fuori area dopo una manciata di secondi. Leader in campo e non solo, dispensa giocate e consigli, mai egoista. Esce, stremato, nella ripresa. (Dall'84' Cigarini S.V)

Ionita 6 - Dialoga bene con i compagni di reparto, meglio in fase di non possesso.

Pellegrini 6,5 - Senza dubbio il migliore del Cagliari nel primo tempo. Semina il panico sulla fascia, mette dentro cross interessanti.

João Pedro 6,5 - Primo tempo sicuramente al di sotto delle aspettative, ma ad inizio ripresa si trasforma in Pavoletti e trova il gol del pareggio con un bellissimo gol di testa.

Cerri 4,5 - Sicuramente un inizio di stagione non troppo fortunato. Nella prima gara il tocco di mano che ha causato il calcio di rigore, oggi una marcatura blanda sul colpo di testa di Lautaro Martinez e soprattutto un gol incredibilmente divorato da ottima posizione. (Ddal 46' Simeone 6 - Entra bene in partita, fa salire la squadra ed usa il fisico nell'area avversaria. Il Cagliari può essere l'occasione giusta per il suo rilancio)