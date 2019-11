Cagliari, Joao Pedro: "Il pareggio a Lecce servirà da lezione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dal sito ufficiale del Cagliari, Joao Pedro commenta così il pareggio ottenuto sul campo del Lecce: "Due episodi negativi hanno cambiato la partita. L'avevamo preparata bene, stavamo meritando di vincere, purtroppo è finita come non ci aspettavamo, ma il calcio è così e può succedere di tutto. Bisogna imparare da queste giornate, non ci si può permettere di fare certi errori”.

Testa alla Samporia "Eravamo stati bravi a mantenere la concentrazione giusta dopo la serata di domenica. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, sporca, vista la pioggia e il campo ostico. L'importante è fare tesoro di certi errori, non vediamo l'ora di tornare subito in campo perché nel calcio ci sono le emozioni positive e negative e senza dubbio ci faremo trovare pronti contro la Sampdoria".

Con 7 gol all'attivo, Joao Pedro ha già eguagliato il suo record di gol in una stagione. "Non ci penso, in una giornata così vale poco. Contava fare tre punti, non certo il mio gol. Prima dei traguardi personali vengono quelli di squadra, ci dispiace non portare a casa tre punti dopo un match che abbiamo condotto con personalità".