L'attaccante del Cagliari, Joao Pedro, ha parlato a Sky Sport, prima del match contro il Lecce. Queste le sue parole: "Attesa particolare, eravamo già pronti ieri, non ci siamo abituati, ma siamo dei professionisti e speriamo di far bene. Pressione? C'è sempre, la parola Champions League può far piacere, non sarà facile, ma valiamo tanto".