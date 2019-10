Cagliari, Joao Pedro: "La squadra mi fa volare. Salvezza primo obiettivo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la doppietta segnata nella serata di ieri contro il Bologna: "La squadra mi sta facendo volare. Sono contento di quello che stiamo facendo e anche della prestazione di ieri nonostante le difficoltà. Questo è un anno importante, mi sono preparato al meglio, sono arrivati grandi giocatori e con il lavoro ci possiamo togliere grandi soddisfazioni".

Cosa è cambiato quest'anno?

"Personalmente cerco sempre di migliorare, di fare bene e di crescere. È cambiata però la mentalità, abbiamo fatto un salto importante e sia in allenamento che in partita le cose sono diverse. Sono fortunato di essere qui, con questi ragazzi. Anche quando siamo passati in svantaggio ieri pensavamo sempre di poter vincere".

Tanti sudamericani in rosa. Anche questo è un fattore?

"Il gruppo è ottimo, abbiamo tutto per fare bene, a prescindere dai sudamericani. Per restare in alto in classifica dobbiamo continuare così".

Sapete di poter fare qualcosa in più della salvezza?

"Sì, c'è consapevolezza. Con la testa che abbiamo ora possiamo puntare in alto e pensare in grande".

Ora la sfida con l'Atalanta.

"Abbiamo cambiato tanto in stagione ma siamo partiti bene. Domenica sarà importante, contro una grande squadra. Sarà una bellissima partita e chi andrà in campo sarà fortunato".

Qual è il vostro obiettivo?

"Il primo è la salvezza, da conquistare il prima possibile, poi proveremo a dare fastidio alle squadre in cima alla classifica".