Cagliari, Joao Pedro: "Passarla a Ionita? Ho pensato a chiuderla"

© foto di Federico Gaetano

Joao Pedro, attaccante del Cagliari, è intervenuto nuovamente ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Genoa: "Ionita mi ha detto qualcosa? No, mi ha chiesto se avevo intenzione di passargliela (in occasione del terzo gol, ndr), gli ho detto di sì. Ha fatto un gran movimento. Da punta è difficile passarla in quella situazione, ma dipendeva da quello che avrebbe fatto il loro portiere".

Cosa pensa un giocatore in quel momento?

"Ho pensato a chiudere la partita, sicuramente sembra facile ma al 90' non è mai semplice. Non potevo sbagliare".

Stai diventando un leader di questa squadra?

"Da quando ho iniziato a fare la seconda punta ho cercato di crescere. È un anno importante per noi, con il carattere siamo usciti fuori, è stata una gran dimostrazione".