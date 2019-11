Cagliari, la doppia sfida alla Samp ti dirà chi sei

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una squadra cinica e ordinata per 80 minuti, prima del black-out che ha portato a due espulsioni, due gol subiti e due punti persi. Un curioso ripetersi, quello del numero due per il Cagliari: la sfida di Lecce va archiviata in fretta per gli uomini di Rolando Maran, capaci di farsi rimontare il doppio vantaggio negli ultimi minuti del match, quando a tanti la gara sembrava bella che chiusa. Poi il pizzico di follia (tutt'altro che sana, stavolta) di Cacciatore, protagonista di una plateale parata in piena area di rigore. Poi la perdita del self-control (eufemismo) di Robin Olsen, fino a quel momento tra i più positivi del Cagliari, che con la rissa con Lapadula ha gettato alle ortiche quanto di buono costruito, costringendo i suoi in 9 e lasciandoli quasi inermi davanti alla rabbiosa reazione del Lecce. Quattro giornate di squalifica per lo svedese che, a meno di improbabili sconti del giudice sportivo, direttamente per la sfida del 5 gennaio contro la Juventus di Sarri. Sempre che, nel frattempo, Alessio Cragno non sia tornato padrone dei pali rossoblù, ipotesi che potrebbe influire pesantemente sul futuro nell'isola dello stesso Olsen. Intanto fiducia al duo Rafael-Aresti, poi si vedrà.

SAMP DUE VOLTE IN 4 GIORNI – Ma la settimana in corso è anche quella dell'avvicinamento al doppio impegno casalingo contro la Sampdoria, a partire da lunedì 2 dicembre, con il posticipo del 14° turno, prima della sfida di Coppa Italia di giovedì 5. I blucerchiati stanno giovandosi della cura Ranieri, grande ex dell'incontro (insieme a Murru ed Ekdal da una parte e Cigarini dall'altra) e sono usciti fuori dalle sabbie mobili con due vittorie consecutive: ora i punti son 12, ben 13 in meno rispetto al Cagliari, che vuole assolutamente tornare alla vittoria tra le mura amiche, dove ha già strapazzato la Fiorentina nell'ultimo impegno interno. Si vedrà quanto i rossoblù avranno assimilato e fatto tesoro della lezione imparata a Lecce, quando con una gestione tutt'altro che lucida del finale di gara hanno rischiato di veder compromesso il ruolino di 11 risultati utili consecutivi.